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٢٠‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٧:٠٤ م

حرس الحدود الايراني: زيارة الاربعين تتم ضمن اجواء آمنة تماما

حرس الحدود الايراني: زيارة الاربعين تتم ضمن اجواء آمنة تماما

اكد قائد حرس الحدود قائد حرس الحدود "العميد أحمد علي کودرزي"، الیوم الثلاثاء ان حركة زوار الأربعین في الحدود تسیر في اجواء امنة تماما.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد حرس الحدود قائد حرس الحدود "العميد أحمد علي کودرزي"، الیوم الثلاثاء، علی هامش تفقده حدود خسروي (بمحافظة كرمانشاه - غربي البلاد) : ان الفضل في هذا المستوى الأمني الجید يعود إلى التنسيق والتعامل الدبلوماسي الجيد مع الجانب العراقي وتظافر الجهود بين البلدين، وخاصة قوات حرس الحدود والشرطة.

وتابع : الوضع داخل المنافذ الحدودية للبلاد اخذ بالتحسن يوما بعد يوم، بما في ذلك البنى التحتية والمرافق الخدمية وتنظيم المواكب.

وصرح قائد حرس الحدود الايراني : لقد شهدنا هذا العام ادنى نسبة من حوادث السير في المناطق الحدودية للبلاد.

رمز الخبر 1947701

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