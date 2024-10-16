حرس الحدود الايراني ينفى ما تروجه بعض المحطات المناوئة حول اطلاق النار على مواطنين افغان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق "العميد رضا شجاعي" وهو قائد قوات حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرقي البلاد)، على المشاهد التي نشرت عبر الفضاء الافتراضي والتي تظهر عددا من الجرحى، وما روجت له قنوات مناوئة من انها "تعود الى حادث اطلاق نار لقوات حرس الحدود الايراني على مواطنين افغان"؛ وقال : ان هذا الخبر والصور التي نشرت حوله لا اساس لها من الصحة اطلاقا.

وفي تصريح له الاربعاء، اكد العميد شجاعي، بان "الجمهورية الاسلامية الايرانية تحتضن منذ سنوات طويلة الرعايا الافغان على اراضيها وتتعامل معهم وفقا لمبادئ احترام الحقوق الانسانية للاجانب وحسن الجوار".

واضاف هذا القائد الامني : ان اتهام قوات حرس الحدود الايراني بإطلاق النار على مواطنين افغان، هو تمويه للحقائق ويهدف الى اثارة الخلافات بين البلدين.