كم عدد الاصوات التي على الوزراء المقترحين الحصول عليها؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيبدأ التصويت على الوزراء الذين اقترحهم رئيس الجمهورية الى مجلس الشورى الاسلامي، في القاعة العامة للبرلمان خلال الساعات المقبلة، وسيحدد النواب مهام الوزراء الـ19.

وفي مقابلة صحفية، قال إسماعيل كوثري، نائب أهالي طهران في مجلس الشورى الاسلامي، بشأن عدد الأصوات التي يحتاجها الوزير المقترح للحصول على ثقة البرلمان: "يجب على الوزير المقترح أن يحصل على نصف مجموع أصوات النواب بالاضافة الى صوت واحد ليتمكن من الحصول على الثقة من البرلمان".

وأكد: "بالطبع، عند التصويت، لكي تصبح الجلسة رسمية، يجب أن يكون ثلث عدد النواب بالإضافة إلى نائب واحد حاضرين في الجلسة".

هذا ويبلغ إجمالي عدد أعضاء البرلمان حاليا 290 نائبا، والذي من الممكن أن يكون هناك أقل من هذا العدد في قاعة البرلمان عند عقد جلسة منح الثقة، فلذلك سيتم احتساب نصف الصوت وزائد واحد على أساس عدد النواب الحاضرين في الاجتماع.

كما تتناول الفقرة "هـ" من المادة 117 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب هذه المسألة، ويقال في هذه الفقرة أنه لكي يصل التصويت في البرلمان إلى النصاب القانوني، يجب حضور الأغلبية المطلقة من النواب.

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