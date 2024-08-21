جنتي: المسجد الأقصى أكبر المعاقل لمواجهة الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن أمين مجلس صيانة الدستور أية الله علي جنتي قال خلال كلمة له اليوم في جلسة للمجلس أنه إذا اصبحت المساجد مكان يطالب فيه الناس بمطالب الشرعية فإن العلاقة بين الناس المساجد ستصبح أقوى.

لافتا جنتي إلى أنه اليوم يصادف ذكرى حرق الكيان الصهيووني للمسجد الأقصى والذي يعتبر أكبر معقل لمواجهة الكيان الصهيوني الذي يرى المساجد أكبر المعاقل في مواجهته.

وأضاف جنتي أن المساجد في العالم الإسلامي كانت دائما مصدرا للحركات الكبرى متابعا لعل المثال الأكثر وضوحا في العصر المعاصر هو دور المساجد في انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية وفترة الدفاع المقدس.

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