غزة...52 شهيدا بالقطاع والمقاومة تستهدف قوات الاحتلال بكمائن نوعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في أحدث التطورات، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بينما نسف الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية غربي مدينة رفح وبمحيط مدينة حمد شمال غربي خان يونس.

وقبل ذلك صرحت مصادر مطلعة باستشهاد عدد من المدنيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على شقة سكنية بمنطقة تل الزعتر في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وأضافت أن معظم الشهداء والمصابين من النساء والأطفال. وقالت طواقم الدفاع المدني إنها انتشلت أطفالا من تحت الركام، وإن عملية البحث عن مفقودين ما زالت مستمرة.

ونقلت عن مصادر طبية إن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي استهدفت عددا من المواطنين الفلسطينيين كانوا يتجمعون عند نقطة لشحن الهواتف المحمولة وتوزيع الإنترنت، في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

وفي وسط وجنوب قطاع غزة، استشهد 20 فلسطينيا على الأقل، حسب ما أفادت المصادر.

وايضا استشهدة سيدة وسقط عدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في منطقة بطن السمين جنوبي خان يونس بقطاع غزة.

وقد انتشلت طواقم الإسعاف جثمانين 3 شهداء إثر قصف إسرائيلي على منطقة الشاكوش شمالي رفح، وقال مراسل المصادر إن أحد الشهداء طفل تم نقله مع جثماني الشهيدين الآخرين إلى مستشفى ناصر الطبي بخان يونس.

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