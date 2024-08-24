عراقجي: سياستنا الخارجية تركز على استخدام كافة القدرات لتحييد العقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب السيد عباس عراقجي على منصة X الاجتماعي: "في بداية عملي كوزير للخارجية،" أتقدم بالشكر للرئيس المحترم الذي اعتبرني أهلا لوزارة الخارجية، وكذلك للمسؤولين المنتخبين في البلاد، أنا ممتن لأولئك الذين راجعوا خططي بأمانة في جو مليء بالاهتمام الوطني، ووثقوا بي في النهاية".

وأضاف هذا الدبلوماسي الرفيع المستوى من الجمهورية الإسلامية الإيرانية: اتصل وزراء خارجية سوريا ولبنان والعراق للتهنئة استمرارا لسياسة الجوار؛ التعاون والتآزر مع البلدان المجاورة؛ الدعم المتواصل والمستمر والشامل لمحور المقاومة والشعب الفلسطيني المظلوم سيشكل أساس السياسة الخارجية الإيرانية.

ودعا عراقجي: ايضا وزراء خارجية ألمانيا وإنجلترا وفرنسا بالتفاعل الكريم والعملي والموجه نحو الفرص مع أوروبا من موقف متساوٍ وعلى أساس الاحترام المتبادل؛ واستخدام كافة القدرات لتحييد العقوبات.

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