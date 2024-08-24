عراقجي: إيران تؤكد على استمرار نظرتها الإستراتيجية لمنطقة أمريكا اللاتينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير خارجية فنزويلا، السيد عباس عراقجي، في مكالمة هاتفية، أثناء تهنئته بانتخابه وزيرا لخارجية جمهورية إيران الإسلامية، ان جميع اتفاقيات ووثائق التعاون الثنائي في الحكومة الجديدة لديها أهمية خاصة لسلطات البلدين.

ونقل إيفان خيل بينتو تحيات وتهنئة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الحارة إلى سيد بزشكيان، وأعلن رغبة بلاده في مواصلة التعاون ودفع القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات مع إيران.

كما أعرب عراقجي عن امتنانه لرسالة التهنئة التي أرسلها الرئيس ووزير الخارجية الفنزويلي.

وأدان أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية لهذا البلد الصديق، مشيراً إلى رسالة التهنئة التي وجهها الدكتور بزشكيان بمناسبة إعادة انتخاب نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية.

وأعرب وزيرا خارجية إيران وفنزويلا عن استعداد الحكومتين لتبادل الوفود رفيعة المستوى ومواصلة المحادثات من أجل دفع القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات الثنائية وإيجاد مجالات جديدة للتعاون.

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