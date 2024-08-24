الخوف من الهجوم يدفع الاحتلال ببناء ملاجئ منزلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الصهيوني جيف ليدرير يبني ملجأ على بعد 30 دقيقة شمال تل أبيب خشية هجوم إيران المتوقع.

حيث قال نحن قلقون أكثر من قبل ولم يعد بإمكاننا تأجيل بناء الملجأ لان صواريخ حزب الله يمكن ان تصل إلى هنا كما أننا خائفون من هجوم إيران.

وبحسب صحيفة تايمز أوف التابعة للاحتلال الإسرائيلي فان الزيادة في مدى وتعقيد أسلحة المقاومة قلصت زمن رد فعل الصهاينة إلى عدةثواني على الهجمات المحتملة خاصة في المناطق القريبة من الحدود مع لبنان وغزة.

هذا وقد طالب الكيان الصهيوني المستوطنين في الاراضي المحتلة بأن عليهم الوصول إلى الملاجئ خلال 15 و90 ثانية كل حسب مكانه.

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