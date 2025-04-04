بهرامي: الالتزام بسياسة الجوار يعتبر من أولويات السياسة الخارجية الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى محمد رضا بهرامي، مساعد الوزير والمدير العام لشؤون جنوب آسيا بوزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي زار كابول، مع أمير خان متقي، القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، وناقشا العلاقات الثنائية، بما في ذلك حقوق إيران في هيرمند والتعاون في عودة اللاجئين الأفغان من بلادنا.

واعتبر أمير خان متقي، القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، أن العلاقات مع إيران تتطور، وأكد على ضرورة استخدام الفرص المتاحة.

وأكد بهرامي أن الالتزام بسياسة الجوار يعد من أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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