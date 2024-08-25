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٢٥‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٦ م

كنعاني: دماء الفلسطينيين المظلومين ستنتصر على سيف الظلم اليزيدي الصهيوني

كنعاني: دماء الفلسطينيين المظلومين ستنتصر على سيف الظلم اليزيدي الصهيوني

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية« ناصر کنعانی فی یوم الاربعینی الحسيني ان الدرس الكبير المستفاد من الأربعين هو المضي على طريق الحق ونصرة المظلومين والبراءة العملية من اليزيدين في العالم اليوم اي الصهاينة الذين قتلوا أكثر من 40 ألف فلسطيني بريء في غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب ناصر كنعاني في منشور على حسابه عبر الفضاء الافتراضي: "تجمع ضخم وفريد من نوعه لموكب الأربعين الحسيني الذي هو أروع من العام السابق بحضور الملايين من الأحرار ومحبي أبي عبد الله الحسين (ع) من جميع أنحاء العالم وضيافة الشعب العراقي الصادقة، هي رمز واضح لخلود الحق والنهاية الأبدية للظلم".

وقال: "الدرس الكبير من الأربعين هو المضي على طريق الحق، ونصرة المظلومين، والبراءة العملية من اليزيدين في عالم اليوم الذين قتلوا أكثر من 40 ألف فلسطيني بريء معظمهم من النساء والأطفال في غزة بآلاتهم الحربية في غزة خلال أحد عشر شهراً تقريباً".

وتابع: "دماء الفلسطينيين المضطهدين ستنتصر على سيف الظلم اليزيدي".

يذكر انه يحيي شيعة العالم اليوم اربعينية الامام الحسين عليه السلام الذي استشهد ظلما في معركة كربلاء بأمر من طاغية عصره يزيد بن معاوية.

/انتهى/

رمز الخبر 1947838

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