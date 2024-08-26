كنعاني: جاويد رحمن قدم خدمات عديدة لزمرة خلق الإرهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي: جاويد رحمن قدم خدمات عديدة لزمرة خلق الارهابية ولم يكن من المتوقع ان يشارك في اجتماعات زمرة خلق الإرهابية.

وأكد أن انحيازه الواضح لهذه الجماعة الإرهابية قد أعلن للسلطات الأممية عدة مرات تحت عنوان المقرر الخاص للأمم المتحدة.

والجدير ذكره انه انتهت مهمة جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، بعد فترتين كل منهما ثلاث سنوات في نهاية يوليو 2024. قدم جاويد رحمن خدمات عديدة لزمرة خلق الارهابية ولعب دورا في تمهيد الطريق للضغوط الاقتصادية والسياسية على إيران من خلال تقاريره السياسية المنحازة.

وقد شارك مؤخراً في التجمع المناهض لإيران لهذه المجموعة.

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