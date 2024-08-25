الداخلية العراقية: عدد الزائرين تجاوز 3.7 ملايين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن رئيس اللجنة العليا لتأمين الزيارة الأربعينية وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، عن نجاح الخطة الأمنية التي أشرف عليها القائد العام للقوات المسلحة.

وقال وزير الداخلية خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم في كربلاء "بدأنا مبكراً بخطة تأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) بشكل وثيق مع الخطة الخدمية".

وأضاف "تنفيذ الخطة الأمنية سبقها معلومات استخبارية لخلق المناخ الآمن بنحو 191 معلومة استخبارية" مشيرا الى "تأمين جميع الطرق المؤدية لكربلاء المقدسة وحماية المواكب".

وتابع الشمري "القوات الأمنية ما زلت منتشرة على الطرق حتى عودة آخر زائر".

ولفت الى ان "تنفيذ الخطة الأمنية بدأ من يوم 1 صفر الموافق 5 آب، و ما ميز هذه الخطة هذا العام مرونتها باعتماد الجهد الاستخباري ولم يتم قطع الطرق حتى في كربلاء المقدسة".

وأوضح ان "الخطة الأمنية شهدت انخفاضاً بحوادث المرور" منوها الى "تسجيل 10 حرائق بسيطة في جميع القواطع وتمت السيطرة عليها".

وبين وزير الداخلية " استخدمنا في الزيارة حملات توعية للزائرين على مدار 20 يوماً" لافتا الى ان "عمليات تفويج الزائرين شاركت بها جميع جهود الدولة ولم نسجل حوادث أمنية".

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