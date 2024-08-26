السفارة الإيرانية في بغداد تشكر كرم ضيافة الشعب العراقي لزوار الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان للسفارة الإيرانية في بغداد: نعبر عن خالص الامتنان والتقدير لكرم الضيافة وحفاوة العراق شعبا وحكومة ومسؤولين وقوات الأمن والعشائر واصحاب المواكب الحسينية والخدام المخلصين لسيد الشهداء ابي عبد الله الحسين عليه السلام والعتبات المقدسة الذین يشاركون ويساعدون في إقامة رائعة وآمنة لزيارة الأربعين الملیونیة.

وأضاف البيان: إن مساعدة الزوار وتعاونهم مع اصحاب المواكب والمنازل ستشجعهم على استمرار إقامة هذه المراسم بشكل رائع وستعزز أواصر الأخوة والتلاحم بين الشعبين الجارين والشقيقين.

كانت مراسم الأربعين الحسينية رائعة هذا العام، وبالفعل، فقد أظهرت الأربعين هذا العام القدرات الثقافية والحضارية والقيم والمعتقدات التي تتمتع بها مدرسة الإمام الحسين (ع) أمام أعين العالم.

ومن الضروري أن نعرب عن امتناننا وتقديرنا لكل واحد من الزوار الإيرانيين الأعزاء الذين ساعدوا منظمي مراسم الأربعين بتعاونهم وتعاطفهم وصحبتهم وتسامحهم الذي كان مظهرا من مظاهر حب الحسين (ع).

ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا أكثر وأفضل في إقامة مراسم أربعين الحسيني (عليه السلام) بأكبر قدر ممكن من الروعة في السنوات القادمة بالتعاون والتنسيق مع المسؤولين المحترمين في البلدين وجميع المشاركين وزوار ابا عبدالله الحسين عليه السلام.

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