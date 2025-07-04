إحياء الليلة الثامنة من محرم في حسينية الإمام الخميني (رض)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استُهلت المراسم بتلاوة دعاء التوسل بصوت القارئ مهدي سماواتي، أعقبها مجلس وعظ ألقاه حجة الإسلام علي علي زاده، حيث استعرض في كلمته الآيات القرآنية التي تتناول مواجهة أتباع الولاية الإلهية لأتباع الطاغوت، مشدداً على أن السير في درب الجهاد ومقارعة الطغيان يقود إلى "الحياة الطيبة" و"الانتصار على الطاغوت".

وأكد علي زاده أن بلوغ هذه البركات يتطلب مجموعة من الشروط، من بينها: الثبات، كثرة الذكر، الطاعة المطلقة لوليّ الله، التآلف والتلاحم، الجهوزية الدفاعية، وعدم الخوف من العدو.

واختتمت المراسم بمراثي ومدائح حسينية أداها الرادود محمدحسين بويانفر، حيث شارك الحاضرون في الحسينية بإحياء ذكرى مصائب أهل بيت العصمة والطهارة، وسط أجواء من الحزن والخشوع.

/انتهى/