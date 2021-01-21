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٢١‏/٠١‏/٢٠٢١ ٤:٠٥ م

سفارة إيران لدى العراق تندد بالتفجيرين الارهابيين في بغداد

سفارة إيران لدى العراق تندد بالتفجيرين الارهابيين في بغداد

أدانت السفارة الايرانية لدى العراق، في بيان لها التفجيرين الارهابيين اللذين استهدفا العاصمة العراقية بغداد اليوم الخميس وراح ضحيتهما عدد من المواطنين الابرياء في هذا البلد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن السفارة الايرانية أعربت في بيانها، عن تعاطفها مع عوائل ضحايا هذه الجرائم الارهابية، متمنية بالشفاء العاجل للمصابين.

كما جدد البيان الصادر عن السفارة الايرانية في بغداد اليوم، مواقف ايران المساندة دوما للحكومة والشعب العراقيين؛ والاستعداد لتقديم كافة المساعدات المحتملة.

وتطلعت السفارة الايرانية، بان تتمكن الجهات الامنية العراقية من القبض على الضالعين الرئيسيين في هذه الجرائم ومعاقبتهم باسرع وقت ممكن.

وتعرضت ساحة الطيران وسط العاصة العراقية، ظهيرة اليوم الخميس الى تفجيرين ارهابيين سقط على اثرهما 28 قتيلا و73 مصابا؛ حسب الاحصائيات الصادرة عن مديرية الدفاع المدني العراقية.

/انتهى/ 

رمز الخبر 1911206

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