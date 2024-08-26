عودة أكثر من 2.9 مليون من اصل 3.6 مليون زائر ايراني إلى البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اصدر المقر المركزي لزيارة الأربعين، اليوم الاثنين، بيانه رقم 18 جاء فيه:

1. حتى الساعة 24:00 يوم 25 اغسطس الموافق 20 من شهر صفر:

وبلغ عدد الزوار الذين وصلوا إلى العراق 3,622,254 شخصاً

وبلغ عدد الزوار العائدين الى البلاد منذ الاول حتى الآن 2,942,653 شخصًا.

وأشار إلى أن ما يقرب من 450 ألف زائرا لم يعودوا إلى إيران بعد، وسيعود الوضع إلى طبيعته على حدود البلاد اعتبارا من صباح يوم الأربعاء والوضع في جميع المنافذ الحدودية للبلاد مناسب ويتم تنفيذ حركة المرور بسهولة.

2. بحسب التقارير حتى الآن فإن عدد الوفيات بلغ 59، وهو انخفض بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي.

4. الحمد لله، أثناء خروج الزوار الأعزاء من البلاد، حتى في أيام الذروة، لم نواجه أي توقف في عبور الحدود أو النقل على جانبي الحدود الإيرانية العراقية.

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