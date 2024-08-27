مرور قرابة 3 ملايين زائر عبر منفذ مهران خلال فترة زيارة الاربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار سيد زاهدين جشمه خافر إلى الموجة الأخيرة من الزوار العائدين إلى البلاد عبر منفذ مهران، قائلا: "تتم حركة المرور بسهولة عبر هذه الحدود".

وذكر مدير عام الطرق والنقل البري في إيلام أن 2 مليون 938 ألف 383 شخصًا سافروا عبر منفذ مهران منذ بداية شهر صفر حتى امس الاثنين، مضيفا: "كما عبر 126 ألفًا و229 شخصًا أيضًا هذه الحدود خلال الـ24 ساعة الماضية".

وتابع هذا المسؤول المحلي: "121 ألفاً و68 شخصاً دخلوا البلاد و5 آلاف و162 شخصاً غادروا البلاد عبر هذه الحدود خلال الـ24 ساعة الماضية".

يذكر ان محافظة إيلام ومنفذ مهران هما المركزان الرئيسيان لحركة زوار الأربعين الحسيني والمراقد المقدسة على مدار العام.

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