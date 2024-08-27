التجارة الايرانية غير النفطية مع دول الجوار تبلغ 27 مليار دولار خلال 5 أشهر من العام الجاري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بلغ حجم التجارة غير النفطية لإيران مع 15 دولة مجاورة 43.579 ألف طن، ما يمثل زيادة بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت الدول الخمس وهي الإمارات العربية المتحدة وتركيا والعراق وباكستان والاتحاد الروسي أول 5 شركاء تجاريين لإيران بين الدول المجاورة خلال هذه الفترة.

وخلال هذه الفترة، بلغت تجارة إيران غير النفطية مع الإمارات العربية المتحدة 11 مليار دولار، وتركيا 6 مليارات دولار، والعراق 4.8 مليار دولار، وباكستان 1.1 مليار دولار، وروسيا الاتحادية 969 مليون دولار.

من إجمالي التجارة غير النفطية لإيران مع 15 دولة مجاورة خلال 5 أشهر من هذا العام، تم تصدير 34 مليون 118 ألف طن من البضائع بقيمة 13 مليار 402 مليون دولار إلى هذه الدول وتم استيراد 9 ملايين 461 ألف طن بقيمة 13 مليار 455 مليون دولار من البضائع .

وارتفعت صادرات إيران غير النفطية إلى 15 دولة مجاورة بنسبة 11% من حيث الوزن و19% من حيث القيمة خلال 5 أشهر من العام الجاري، في حين نمت واردات البضائع من الدول المجاورة بنسبة 10% من حيث الوزن و13% من حيث القيمة.

/انتهى/