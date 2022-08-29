التجارة الخارجية الايرانية غير النفطية تصل إلى 109 مليارات دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال لطيفي في تصريحه اليوم الاثنين: منذ بداية تشكيل الحكومة الحالية في سبتمبر العام الماضي وحتى نهاية أغسطس من هذا العام ، بلغ حجم التبادل التجاري بين ايران والدول الاخرى 161 مليونا و 64 ألف طن من البضائع بقيمة 108 مليارات و 868 مليون دولار ، ويشير هذا الرقم مقارنة بالفترة نفسها في الحكومة السابقة الى زيادة بنسبة 3٪ من حيث الوزن و 30٪ من حيث القيمة.

وتابع: "حصة الصادرات من البضائع الإيرانية في الحكومة الحالية بلغت 121 مليونا و 176 ألف طن من البضائع بقيمة 52 مليارا و 296 مليون دولار والتي شهدت زيادة في القيمة بنسبة 27 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها دون تغيير في الوزن (أقل من 1 في المائة)".

وحول حجم الواردات خلال فترة العام للحكومة الحالية، قال لطيفي: "تم تخليص 39 مليونا و 888 ألف طن من البضائع بقيمة 56 مليارا و 572 مليون دولار من الجمارك في البلاد منذ بداية سبتمبر من العام الماضي حتى نهاية أغسطس ودخلت سلسلة التوفير والتوزيع والتي ارتبطت بنمو قدره 13٪ في الوزن و 31٪ في القيمة مقارنة بنفس الفترة".

وبيّن: "انه في عام واحد من نشاط هذه الحكومة في مجال التجارة الخارجية ، مقارنة بنفس الفترة ، تم تبادل 5 ملايين و 85 ألف طن من البضائع بقيمة 24 مليارا و 302 مليون دولار اكثر مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق له، منها 4 ملايين و 683 ألف طن بقيمة 13 ملياراً و 215 مليون دولار تتعلق بزيادة الواردات ، و 402 ألف طن من حيث الوزن و 11 ملياراً و 87 مليون دولار من حيث القيمة تتعلق بزيادة الصادرات".

وختم المتحدث باسم مصلحة الجمارك في الجمهورية الاسلامية: "إن حجم ترانزيت السلع الأجنبية عبر البلاد وصل إلى أكثر من 13 مليونا و 850 ألف طن في فترة العام هذه ، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد".

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