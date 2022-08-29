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٢٩‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٧:٢٤ م

بنمو 30 بالمائة؛

التجارة الخارجية الايرانية غير النفطية تصل إلى 109 مليارات دولار

التجارة الخارجية الايرانية غير النفطية تصل إلى 109 مليارات دولار

اعلن المتحدث باسم مصلحة الجمارك في الجمهورية الاسلامية، روح الله لطيفي، اليوم الاثنين ان التجارة الخارجية للسلع غير النفطية الايرانية بلغت 109 مليارات دولار، مسجلة نموا قدره 30 بالمائة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال لطيفي في تصريحه اليوم الاثنين: منذ بداية تشكيل الحكومة الحالية في سبتمبر العام الماضي وحتى نهاية أغسطس من هذا العام ، بلغ حجم التبادل التجاري بين ايران والدول الاخرى 161 مليونا و 64 ألف طن من البضائع بقيمة 108 مليارات و 868 مليون دولار ، ويشير هذا الرقم مقارنة بالفترة نفسها في الحكومة السابقة الى زيادة بنسبة 3٪ من حيث الوزن و 30٪ من حيث القيمة.

وتابع: "حصة الصادرات من البضائع الإيرانية في الحكومة الحالية بلغت 121 مليونا و 176 ألف طن من البضائع بقيمة 52 مليارا و 296 مليون دولار والتي شهدت زيادة في القيمة بنسبة 27 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها دون تغيير في الوزن (أقل من 1 في المائة)".

وحول حجم الواردات خلال فترة العام للحكومة الحالية، قال لطيفي: "تم تخليص 39 مليونا و 888 ألف طن من البضائع بقيمة 56 مليارا و 572 مليون دولار من الجمارك في البلاد منذ بداية سبتمبر من العام الماضي حتى نهاية أغسطس ودخلت سلسلة التوفير والتوزيع والتي ارتبطت بنمو قدره 13٪ في الوزن و 31٪ في القيمة مقارنة بنفس الفترة".

وبيّن: "انه في عام واحد من نشاط هذه الحكومة في مجال التجارة الخارجية ، مقارنة بنفس الفترة ، تم تبادل 5 ملايين و 85 ألف طن من البضائع بقيمة 24 مليارا و 302 مليون دولار اكثر مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق له، منها 4 ملايين و 683 ألف طن بقيمة 13 ملياراً و 215 مليون دولار تتعلق بزيادة الواردات ، و 402 ألف طن من حيث الوزن و 11 ملياراً و 87 مليون دولار من حيث القيمة تتعلق بزيادة الصادرات".

وختم المتحدث باسم مصلحة الجمارك في الجمهورية الاسلامية: "إن حجم ترانزيت السلع الأجنبية عبر البلاد وصل إلى أكثر من 13 مليونا و 850 ألف طن في فترة العام هذه ، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد".

/انتهى/

رمز الخبر 1926235
https://ar.mehrnews.com/news/1926235/

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