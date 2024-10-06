رئيس منظمة تنمية التجارة: تجارة إيران مع الدول الأعضاء في أوراسيا تزداد 2.5 مرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان محمد علي دهقان دهنوي، قال اليوم (الأحد) في تجمع المنتجين والتجار بغرفة تجارة طهران: يجب على المنتجين والتجار أنفسهم أن يؤمنوا بأننا سنتحرك نحو التجارة الحرة خطوة بخطوة مع أعضاء الاتحاد الأوراسي.

وأضاف: وقعنا على اتفاقية التجارة الحرة مع أعضاء الدول الأوراسية وهذا الأمر تتم الموافقة عليه في مجلس الشورى الإسلامي وقد اتبعت ثلاث من الدول الأوراسية الخمس الأعضاء هذه الاتفاقية وأبرمتها في بلدانها.

وتابع رئيس منظمة تنمية التجارة: أوراسيا هي أول تجربة إيرانية للتجارة الحرة حيث تم إلغاء 87% من الرسوم الجمركية، وعلى رجال الأعمال أن يعدوا أنفسهم للمنافسة الجديدة. علاوة على ذلك، ترغب الدول الأعضاء أيضًا في توريد بضائعها إلى إيران.

وأشار إلى إزالة حواجز التصدير، وقال: رجال الأعمال واجهوا مشاكل في أرمينيا في مجال الضمانات بالإضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة، وقد حدثت أشياء جيدة في هذا الصدد، ونحن نقدم ضمانات للمقاولين في أرمينيا ودول أخرى.

وقال دهنوي: تم طرح اقتراح إنشاء منطقة حرة إيرانية في أرمينيا أيضاً، الأمر الذي سيكون فرصة جيدة لتزويد سلع التصدير الإيرانية في هذا البلد.

وقال: هذه المنظمة رغم أنها تساعد في حل مشاكل التصدير، إلا أنها ستكون لها علاقة وثيقة مع رجال الأعمال والتجار، في الواقع، سيتم تعزيز هذه العلاقة مقدما وسيكون لها نتيجة عملية فيما يتعلق بتنمية الصادرات غير النفطية، وينبغي اتخاذ تدابير مفيدة لتنمية تجارة البلاد.

وأكد رئيس منظمة تنمية التجارة: في هذا السياق يمكن للقطاع الخاص أن يساعد منظمة تنمية التجارة على تنمية الصادرات، لأن الحكومة لن تقوم بأعمال تجارية وهذا واجب القطاع الخاص.

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