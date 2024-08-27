لافروف: روسيا ترحب بجهود الوساطة السعودية العمانية والإماراتية لتسوية الأزمة في اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره اليمني شائع محسن الزنداني: "اتفقنا على استئناف عمل اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني".

وأضاف: "من المقرر عقد اجتماع للرئيسين في النصف الثاني من شهر سبتمبر في موسكو، ونأمل أن تعقد جلسة عامة كاملة لهذه الهيئة الحكومية الدولية الهامة قبل نهاية العام."

ومن جانبه قال الزنداني: "روسيا دولة محورية في السياسة الدولية ولها دور في كل الأحداث التي تهم الأمن السلمي بشكل عام".

وأضاف: "روسيا علاقاتها جيدة ومتوازنة في المنطقة ونأمل أن يكون لها دور في إنهاء التصعيد".

وأكد لافروف إدانة بلاده للقصف الأمريكي البريطاني على اليمن، وأضاف: "روسيا لا توافق على ما قامت به القوات الأمريكية والبريطانية بتوجيه ضربات لليمن وتدعو إلى طاولة الحوار بين الامارات والسعودية وسلطة عمان للعودة إلى الدبلوماسية وليس الخيار المسلح".

وفي وقت سابق، أعلنت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تدين الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن، داعية إلى منع التصعيد، وقالت على صفحتها في تيلغرام: "تعد الغارات الجوية الأمريكية على اليمن مثالا آخر على تحريف الأنجلوسكسونيين لقرارات مجلس الأمن الدولي".

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