إيران تحصل على 8 ميداليات ملونة بمسابقة الاختراع والابتكار الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح مدير الهيئة المشرفة على الفرق العلمية للطلبة الإيرانيين مهدي رشيدي جهان اليوم الثلاثاء بأن جامعة فرجينيا (University of Virginia) استضافت المسابقة الدولية للاختراع والابتكار لعام 2024 في الفترة من 21 آب/أغسطس إلى 24 أيلول/سبتمبر بشكل حضوري وافتراضي.

ولفت مدير الهيئة المشرفة على الفرق العلمية للطلبة الإيرانيين إلى مشاركة إيران افتراضيا بثمانية فرق تتكون من 17 مخترعا في المسابقة الدولية للاختراع والابتكار 2024 بأميركا.

وأوضح رشيدي جهان بأن هذه المسابقة أقيمت لمدة أربعة أيام بدعم من كبرى المؤسسات العلمية والبحثية في العالم بالإضافة إلى شركتي غوغل (Google) ومايكروسوفت (Microsoft).

كما أشار إلى تألق الطلاب الإيرانيون في المسابقة الدولية للاختراع والابتكار 2024 بأميركا بإحرازهم 8 ميداليات ملونة في هذه المسابقة منها ذهبيتان و3 فضيات و3 برونزيات.

وأفاد بأن الميداليتين الذهبيتين حصدهما الفريق الإيراني المكون من أمير علي دادخواه ومحمدحسين بهرامي في مجال الإلكترونيات، وفريق آخر مكون من أميرحسين منافي في مجال علوم المواد.

/انتهى/