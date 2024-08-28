قاليباف یهنيء الفريق الاولمبي الإيراني للفلك لفوزه بالمركز الاول في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب محمد باقر قاليباف في رسالة اليوم الأربعاء: "أهنئ الطلاب الأعزاء ومعلميهم والأمة الإيرانية بأكملها لفوزهم بخمس ميداليات ذهبية في أولمبياد علم الفلك".

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في هذه الرسالة: "إن مستقبل إيران المشرق يعتمد على التقدم المستمر والإنجازات العلمية، ونجاح هؤلاء الشباب يجعلنا جميعا أكثر أملا بمستقبل البلاد".

وأشار في هذه الرسالة إلى أن دعم هؤلاء المراهقين ومعلميهم وبالطبع جهودهم الخاصة يجب أن يستمر حتى فتح قمم أعظم لإيران الإسلامية.

هذا وفاز الفريق الإيراني لأولمبياد علم الفلك الطلابي بالمركز الأول في الأولمبياد الدولي السابع عشر لعلم الفلك والفيزياء الفلكية بحصوله على خمس ميداليات ذهبية.

يذكر ان حنانة خرم دشتي واريا فاتح كرداري واروين رسول زادة ومحمد مهدي كشاورز وعلي نادري لردجاني هم اعضاء الفريق الايراني الاولمبي للنجوم.

واقامت المسابقات مؤسسة IOAA في الفترة 17-27 الجاري في البرازيل، شارك فيها اكثر من 250 تلميذا من 57 بلدا في العالم.

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