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٢٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٨:١٥ م

الخارجية الايرانية تستدعي سفير النمسا في طهران

الخارجية الايرانية تستدعي سفير النمسا في طهران

بعد قيام وزارة الخارجية النمساوية باستدعاء سفير بلادنا، تم اليوم استدعاء سفير النمسا في طهران إلى وزارة الخارجية من قبل المدير العام لأوروبا الغربية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن عقب قيام وزارة الخارجية النمساوية باستدعاء سفير بلادنا، تم استدعاء ولف ديتريش هايم سفير النمسا في طهران إلى وزارة الخارجية اليوم من قبل المدير العام لأوروبا الغربية.

وقال المدير العام لأوروبا الغربية في هذا اللقاء: إن حزب الله حركة مقاومة تحررية ومناهضة للاحتلال وفاعلة ونشطة في البنية السياسية اللبنانية، وله حضور رسمي في حكومة وبرلمان هذا البلد.

كما احتج المدير العام لأوروبا الغربية بشدة على الإجراء الذي اتخذته وزارة خارجية النمسا، وأشار إلى أن: هذا الإجراء المشكوك فيه يتعارض مع حقائق المنطقة والعلاقات بين البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1947942

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