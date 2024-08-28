اللواء باقري: إيران سترد بالتأكيد على جريمة الكيان الصهيوني بطريقة محسوبة

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، صباح اليوم الاربعاء، في حفل تكريم وتقديم نائب رئيس الأركان العامة القديم والجديد: "اليوم نحن امام حالة من الازمة في المنطقة، والكيان الصهيوني يشعر بالتهديد في بقائه وهو في وضع خطير، ولذلك لا يتردد في ارتكاب أي عمل إجرامي لمواصلة حياته المشينة".

وتابع اللواء باقري: "إن الأوضاع الخطيرة التي يعيشها النظام الصهيوني بلغت مستويات جعلت الأميركيين يترددون في دعم هذا النظام، لكن رغم ذلك فإن قادة الصهاينة يصرون على استمرار جرائمهم، لأنهم يرون أنفسهم في مرحلة الانهيار".

وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بالتأكيد على جريمة الكيان الصهيوني واغتيال الشهيد هنية بطريقة محسوبه، وقال: "لقد أحيت الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقاومة ضد المحتلين في الأمة الإسلامية".

وشدد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة: "من المؤكد أن قوة أمريكا لا يمكن مقارنتها بما كانت عليه قبل خمس سنوات لأنها الآن تتراجع وتكافح من أجل استعادة قوتها".

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