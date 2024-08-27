الرئيس الايراني يؤكد على الوحدة والتماسك لمواجهة عقوبات وتهديدات الاعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مسعود بزشكيان في حفل تقديم وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي ووداع وزير الخارجية بالانابة علي باقري، انه فيما يخص الداخل فاننا نريد بناء الوفاق والوئام والوحدة والانسجام. وتابع انه ان تمكنا من زيادة الوفاق والوحدة والانسجام في الداخل، فان قوتنا ستزداد امام العقوبات او التهديدات.

واكد اننا بحاجة الى خارطة لاقامة التواصل مع البلدان الجارة، وكلنا في اي موقع كنا، يجب ان نتحدث بلغة واحدة.

ومضى رئيس الجمهورية يقول : انه في ضوء التواصل مع الدول على اساس العزة والحكمة والمصلحة، يجب ان نتمكن من اقامة العلاقات.

وتابع: اننا نؤمن وهو مدرج في سياساتنا بانه يجب تعزيز تواصلنا وارتباطنا مع دول الجوار. فان تمكنا من اقامة علاقات حميمية وصحيحة مع الدول الجارة التي يصل عددها الى 15 او 16 دولة ونتبادل الزيارات بشكل منطقي، فان العقوبات الامريكية لن تتمكن من التاثير علينا، وبامكاننا تسوية جميع المشاكل في المنطقة في ظل التبادل والاستثمارات المشتركة.

واضاف رئيس الجمهورية ان الاوروبيين فتحوا حدودهم أمام أحدهم الاخر، وجعلوا عملتهم موحدة لكننا نحن المسلمون، نقوم ببناء جدران فيما بيننا.

واردف يقول: انه يجب ان نضع يدا بيد في الداخل والتواصل مع الجيران لكي تكون لدينا خارطة من أجل هدف موحد وواضح.

وأعرب عن أمله بان يتم في ظل وحدة المجتمع الاسلامي والعمل على تحسين العلاقات مع الجيران، تعزيز وتعميق هذه العلاقات وبالتالي التواصل مع الدول التي بوسعنا اقامة تواصل سليم معها، وان نعمل على تقوية البلاد في ظل نقل الخبرات والتبادل والتكنولوجيا.

ومضى يقول انه يجب المشاركة مع جميع العالم في مجال العلم والقدرات و الخبرات، فان كانت لدينا قدرات، ننقلها اليهم وان كانت لديهم قدرات ينقلونها الينا.

انتهى/