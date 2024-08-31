اللواء باقري: القوة الرادعة التي خلقها الدفاع الجوي جلبت للبلاد هدوءا فريدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في رسالة وجهه الى قائد قاعدة خاتم الأنبياء المشتركة للدفاع الجوي، العميد قادر رحيم زاده هنأ رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، بحلول ذكرى تأسيس قاعدة خاتم الأنبياء المشتركة للدفاع الجوي.

وقال اللواء باقري في رسالته: "نحمد الله تعالى في الوضع الخطير الذي نعيشه اليوم على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد عززت مكانتها المتميزة والقوية في البيئة الدولية، وخاصة في منطقة غرب آسيا، وبتأسيس جبهة المقاومة خارج الحدود، جعلت النضال والمواجهة مع القوى المهيمنة والبحث عن الحق حقيقة لا يمكن إنكارها في التاريخ المعاصر".

وأضاف: "لا شك أن قوة الدفاع والردع بمختلف أبعادها ومجالاتها، بما فيها مجال الدفاع الجوي، من المحركات الفعالة لتحقيق هذه الهبة، التي تتجلى نتائجها الاستراتيجية يوما بعد يوم، ومع توفير الأمن المستقر، لقد جلبت ثقة وهدوءا وطنيا فريدا.

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