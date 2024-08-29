وزیر النفط الايراني يعين مديرا تنفيذيا جديدا لشركة النفط الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأمباء، انه اصدر وزير النفط ستة قرارات منفصلة عين من خلالها الاعضاء الرئيسيين والمناوبين لمجلس ادارة شركة النفط الوطنية الايرانية.



ودعا وزير النفط في قرار التعيين، حميد بورد الى الاستفادة من جميع الاستراتيجيات والطاقات المفيدة والفاعلة وكذلك الادارة العلمية للصهاريج بهدف تحسين وارتقاء السعة الاستيعابية وزيادة قدرات انتاج النفط والغاز وتحسين معامل اعادة تدوير الصهاريج وزيادة قدرات صادرات النفط والمشتقات النفطية.



كما طالب بالاسراع في تنفيذ مشاريع تطوير حقول النفط والغاز ووضع الحقول المشتركة في الاولوية خاصة مشروع زيادة الضغط في حقل بارس الجنوبي للغاز وحقول نفط غربي كارون.

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