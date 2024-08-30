إيران تعلن عن استعدادها لبناء 150 ألف وحدة سكنية في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بهمن عبد اللهي في اجتماع مشترك بين غرفة التعاون الإيرانية ووفود الأعمال العراقية: إيران نشطة للغاية في مجال الإسكان، والغرفة التعاونية الإيرانية، نيابة عن تعاونيات البلاد، مستعدة لتوريد المواد والبناء، وتوريد السلع إلى المتاجر الاستهلاكية، والتعاون في القطاع الزراعي في البصرة.

وأكد رئيس الغرفة التعاونية الإيرانية استعداد التعاونيات الاستهلاكية الإيرانية لتجهيز السلع والخدمات ونقل البرامج المتعلقة بسلاسل المتاجر إلى التعاونيات الاستهلاكية العراقية.

وتابع عبد اللهي: بناء على طلب ودعوة الجانب العراقي للاستفادة من إمكانيات التعاونيات السكنية الإيرانية وبناء مساكن جماعية ورخيصة في العراق، هناك تحضيرات في هذا المجال.

وتلبية لطلب الوفد العراقي توفير السلع الزراعية ونقل تجارب التعاونيات الزراعية أشار إلى قدرات التعاونيات في المجال الزراعي ونوه : أن أكثر من 55% من الإنتاج الزراعي يتم في القطاع التعاوني وهذا يدل على القدرة العالية للتعاونيات في إيران.

وقال رئيس الغرفة التعاونية الإيرانية: بالإضافة إلى استعدادها لنقل الخبرات، تستطيع التعاونيات في القطاع الزراعي أيضًا تلبية احتياجات السوق العراقية.

وأشار عبد اللهي: يمكننا تطوير التعاون في مختلف القطاعات مثل بناء المساكن، وتوريد السلع إلى المتاجر الاستهلاكية، والتعاون في القطاع الزراعي على شكل مذكرة تفاهم.

وقال أسامة عبد الرضا سعد، نائب رئيس برلمان البصرة، في هذا اللقاء: إن المعرض الدولي لصناعة البناء يظهر جيداً قدرات صناعة البناء الإيرانية، ونأمل أن يكون هناك تعاون جيد مع المقاولين الإيرانيين الناجحين جداً في عملهم. ولكن هناك أيضا مشاكل.

وأشار إلى زيارته للمعرض الدولي الرابع والعشرين لصناعة البناء والتشييد، وتابع: "نحن مستعدون لتعزيز تعاوننا مع إيران وسنكون قادرين على تعزيز قطاع الإسكان في العراق بمساعدة الشركات الإيرانية".

وأشار نائب رئيس برلمان البصرة: خلال زيارتنا للمعرض أجرينا مفاوضات جيدة مع بعض شركات المقاولات ونأمل أن يكون هناك تعاون كبير لبناء المساكن.

وأضاف: إن معظم سوق بناء المساكن في العراق يقع تحت سيطرة المقاولين الإيرانيين، ولهذا السبب فإن وجود شركات إيرانية ناجحة في العراق يمكن أن يساعد قطاع الإسكان العراقي بشكل كبير.

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