المحفزات النانوية الإيرانية تحظي باهتمام خاص للناشطين الصناعيين الروس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في الاجتماع السادس لمجموعة بريكس، في مجموعة عمل تكنولوجيا النانو والمواد المتقدمة في روسيا، تم عرض قدرات إيران وإنجازاتها في مجال النانو، كما تم تقديم مقترحات التعاون الإيرانية، بما في ذلك في قطاع شبكات المختبرات. وتم الاتفاق على توحيد منتجات تكنولوجيا النانو والمتقدمة الإيرانية.

إن إحدى القدرات والإنجازات الهامة التي حققتها تكنولوجيا النانو الإيرانية هي إنتاج المحفزات النانوية المتقدمة، والتي جذبت انتباه الصناعيين الروس.

وشاركت شركة سرو للنفط والغاز باعتبارها شركة رائدة في إنتاج المحفزات النانوية للغاز التخليقي في إيران ولها تاريخ في إرسال 1500 متر مكعب من أنواع مختلفة من المحفزات النانوية إلى روسيا، في مؤتمر النيتروجين والغاز التخليقي السابع لعام 2024 في روسيا، بحضور ضم أكثر من 60 شركة ذات سمعة طيبة لوحدات الميثانول والأمونيا من روسيا والمنطقة الأوراسية، إلى جانب شركات الموردين وتصنيع المعدات، كشريك استراتيجي.

وفي هذا الحدث عرض المهندس قدير قيافة عضو مجلس إدارة شركة سرو للنفط والغاز إمكانات شركة سرو للنفط والغاز في مجال إنتاج المحفزات النانوية لدورة الغاز التخليقية. وأشار إلى استعداد الشركة لإنتاج محفزات نانوية لدورة الغاز التخليقية على شكل حزمة، وأوضح خلفية أنشطة شركة سرو للنفط والغاز في هذا المجال وذكر أن شركة سرو للنفط والغاز قامت بدراسة السوق بعناية داخل إيران، وقد خلقت البلدان التي لديها القدرة على تصدير المنتجات قدرة تبلغ 5000 طن سنويًا لإنتاج أنواع مختلفة من المحفزات النانوية.

وأضاف عضو مجلس إدارة شركة سرو للنفط والغاز، معرباً عن الجهود التي تبذلها شركة تكنولوجيا النانو هذه لتوفير منتجات ذات مزايا جودة أعلى: إن قسم الأبحاث في سرو يحاول دائماً إنتاج منتجات ذات مزايا جودة أعلى، حتى أن بعض المنتجات التي تنتجها هذه الشركة، وحتى الآن لم يتم تسويقها من قبل شركات عالمية بارزة.

وعرض الدكتور علي طاهري مدير التسويق الدولي لشركة سرو للنفط والغاز إمكانيات الشركة في إنتاج منتجات النانو بخصائص فيزيائية وكيميائية مختلفة لاستخدامها في وحدات الأمونيا والميثانول في ظروف تشغيل مختلفة.

وأشار إلى الجهود المبذولة في مجال محفزات الإصلاح النانوية بالبخار، وأوضح الأساس العلمي لهذه العملية، والتي نتج عنها إنتاج منتجات ذات مزايا تنافسية متفوقة.

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