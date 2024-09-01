  1. إيران
  2. الإقتصاد
٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:٥٢ ص

إيران تشارك في اجتماع ممثلي برلمانات دول أعضاء شنغهاي في باكو

إيران تشارك في اجتماع ممثلي برلمانات دول أعضاء شنغهاي في باكو

حضر عضوان من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي اجتماع ممثلي برلمانات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في باكو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب علي خضريان، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، على صفحته الشخصية على منصة X: "في اجتماع ممثلي برلمانات الدول الأعضاء لمنظمة شنغهاي للتعاون في مدينة باكو بأذربيجان، تم التاكيد على استخدام إمكانات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الطاقة والدفاع.

في هذا الاجتماع الذي عقد بدعوة من جمهورية أذربيجان للإشراف على الانتخابات البرلمانية لمنظمة شنغهاي للتعاون، اجتمع ممثلو برلمانات الدول الأعضاء، وتم مناقشة ومراجعة القدرات البرلمانية لمبادرة التنمية العالمية.

وحضر هذا الاجتماع علي خضريان ويعقوب رضازاده، عضوا لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي.

/انتهى/

رمز الخبر 1948085

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات