إيران تشارك في اجتماع ممثلي برلمانات دول أعضاء شنغهاي في باكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب علي خضريان، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، على صفحته الشخصية على منصة X: "في اجتماع ممثلي برلمانات الدول الأعضاء لمنظمة شنغهاي للتعاون في مدينة باكو بأذربيجان، تم التاكيد على استخدام إمكانات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الطاقة والدفاع.

في هذا الاجتماع الذي عقد بدعوة من جمهورية أذربيجان للإشراف على الانتخابات البرلمانية لمنظمة شنغهاي للتعاون، اجتمع ممثلو برلمانات الدول الأعضاء، وتم مناقشة ومراجعة القدرات البرلمانية لمبادرة التنمية العالمية.

وحضر هذا الاجتماع علي خضريان ويعقوب رضازاده، عضوا لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي.

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