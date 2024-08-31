إيران تصدر نباتات طبية بقيمة 1.5 مليون دولار من محافظة فارس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت سمية سليمي، اليوم السبت، إن هذه الكمية زادت بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مضيفة أن كمية النباتات الطبية المصدرة بلغت 302 طن.

وذكرت: أن هذه المنتجات خام ومصنعة وغالبا ما تحتوي على مسحوق ومستخلص عرق السوس وزنها 221 طنا.

ووفقا لها، فإن التوابل التقليدية والزعفران وبذور الخضروات هي جزء آخر من النباتات الطبية الخام والمصنعة التي يتم تصديرها بشكل رئيسي إلى دول الخليج الفارسي مثل الإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان وبعض الدول الأوروبية مثل السويد وهولندا وألمانيا وبلجيكا واليونان وبعض الدول المجاورة.

وأضافت رئيسة إدارة تطوير الأعمال في منظمة الجهاد الزراعي بمحافظة فارس: إن تطوير زراعة النباتات الطبية في ظروف الجفاف أمر مرغوب فيه للغاية ومدروس بسبب انخفاض الطلب على المياه مقارنة بمحاصيل الخضار والصيف، كما أن تصدير هذه النباتات له قيمة مضافة و المزيد من الربح للمزارعين.

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