بذكرى رحيل النبي(ص).. النجف الأشرف ترفع راية الحزن وسط استعدادات شاملة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ألقى عضو مجلس إدارة العتبة المقدّسة الخادم أحمد القرشي كلمة الأمانة العامّة، تحدّث فيها عن الحدث العظيم لفقد النبي الكريم ( صلى الله عليه وآله) على لسان أمير المؤمنين (عليه السلام) وعن عِظم الفقد على الأمة الإسلامية والحزن الذي طوى قلب سيد الوصيين (صلوات الله وسلامه عليه).

وقال القرشي في نص الكلمة: “من أمام مثوى أمير المؤمنين (عليه السلام) ترفع الأمانة العامة للعتبة العلويّة المقدّسة أعظم آيات التعازي والمواساة إلى مقام سيدنا ومولانا الإمام الحجة ابن الحسن (عجّل الله فرجه) ومراجع الدين العظام (أدام الله ظلهم) والمؤمنين كافة”.

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