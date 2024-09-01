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٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٢٩ م

كنعاني: المجتمع البشري متعطش للإنسانية والعدالة أكثر من أي وقت مضى

كنعاني: المجتمع البشري متعطش للإنسانية والعدالة أكثر من أي وقت مضى

كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني: "المجتمع الإنساني متعطش للإنسانية والعدالة أكثر من أي وقت مضى، ويطالب بمحاكمة قادة الكيان الصهيوني المجرمين".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا: بعد حوالي ثمانية عقود من محاكمات نورمبرغ، يشهد التاريخ مرة أخرى ظهور هتلر آخر؛ مجرم يواصل الإبادة الجماعية الوحشية وقتل النساء والأطفال الفلسطينيين الأبرياء في ظل تقاعس المجتمع الدولي بكل شدة وقسوة.

وأضاف: إذا كان أولئك الذين يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان يقدرون الإنسانية والأرواح البشرية، فهذا هو وقت التحرك وغداً يكون الأوان قد فات. إن المجتمع الإنساني متعطش للإنسانية والعدالة، أكثر من أي وقت مضى، ويطالب بمحاكمة قادة الكيان الصهيوني المجرمين.

/انتهى/

رمز الخبر 1948115

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