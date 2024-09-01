كنعاني: المجتمع البشري متعطش للإنسانية والعدالة أكثر من أي وقت مضى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا: بعد حوالي ثمانية عقود من محاكمات نورمبرغ، يشهد التاريخ مرة أخرى ظهور هتلر آخر؛ مجرم يواصل الإبادة الجماعية الوحشية وقتل النساء والأطفال الفلسطينيين الأبرياء في ظل تقاعس المجتمع الدولي بكل شدة وقسوة.

وأضاف: إذا كان أولئك الذين يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان يقدرون الإنسانية والأرواح البشرية، فهذا هو وقت التحرك وغداً يكون الأوان قد فات. إن المجتمع الإنساني متعطش للإنسانية والعدالة، أكثر من أي وقت مضى، ويطالب بمحاكمة قادة الكيان الصهيوني المجرمين.

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