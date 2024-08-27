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٢٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٩:١٠ م

کنعاني: اقتحام الصهاينة للمسجد الأقصى يعد تجاوزا للخط الأحمر للأمة الإسلامية

کنعاني: اقتحام الصهاينة للمسجد الأقصى يعد تجاوزا للخط الأحمر للأمة الإسلامية

حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني من أي تعد على قدسية المسجد الأقصى المبارك والمغامرة الجديدة للصهاينة في تجاوز الخطوط الحمراء للأمة الإسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية: مجلس وزراء الكيان الصهيوني المجرم يحاول تنفيذ مخططاته الخبيثة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى، لدرجة أنه يصرخ بلا خجل بالنية الشريرة لبناء كنيس في المسجد الأقصى.

وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين بشدة مثل هذه التصريحات والمخططات، وإنها تحذر من أي تعد على حرمات المسجد الأقصى المبارك والمغامرة الجديدة للصهاينة في تجاوز الخطوط الحمراء للأمة الإسلامية.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية: في ظل صحوة الضمائر الإنسانية والكراهية العالمية لجرائم الصهاينة، فإن المسلمين وطالبي الحرية في العالم اليوم يهتفون بصوت واحد لنصرة فلسطين وآل فلسطين والمسجد الأقصى ومحاكمة المجرمين الصهاينة.

/انتهى/

رمز الخبر 1947944

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