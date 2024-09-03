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٠٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٢٦ ص

العميد أحمدي مقدم: إبقاء الكيان الصهيوني في حالة من القلق لا يقل عن ضربة عسكرية

العميد أحمدي مقدم: إبقاء الكيان الصهيوني في حالة من القلق لا يقل عن ضربة عسكرية

أوضح رئيس جامعة الدفاع الوطني العليا أن إبقاء الكيان الصهيوني في حالة قلق لا يقل عن ضربة عسكرية، وقال: التبعات الاستراتيجية أهم في الحركة الميدانية والتكتيكية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد أحمدي مقدم في حديث حول رد فعل الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استشهاد إسماعيل هنية: الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بحكمة.

وأوضح رئيس جامعة الدفاع الوطني أن رد فعل الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيكون مصحوبا بالتطورات الميدانية والبيئة والمعادلات المعقدة، وأضاف: بالإضافة إلى الانتقام والرد المتبادل، يجب الحذر من اللعب على الأرض التي يحددها العدو.

وتابع العميد أحمدي مقدم مشيراً إلى الهجوم الضخم الذي شنه حزب الله اللبناني على الكيان الصهيوني خلال عملية الأربعين، وقال: كما هو واضح، تم توجيه ضربات قاتلة للكيان الصهيوني وقاموا بإخفاء نتائج عملية الأربعين.

وأوضح رئيس جامعة الدفاع الوطني العليا أن إبقاء الكيان الصهيوني في حالة قلق لا يقل عن ضربة عسكرية، وقال: في الحركة الميدانية والتكتيكية هناك نتائج استراتيجية أكثر أهمية وهي سلبية على الكيان الصهيوني ولايمكن مقارنتها بالآثار التكتيكية للهدف العسكري.

/انتهى/

رمز الخبر 1948155

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