حزب الله: جبهات الإسناد ستبقى رافعة أساسية لجبهة فلسطين

وأفادت وكالة مهر الأنباء، انه رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي "أنّ الهمجية "الإسرائيلية" التي تُمارس ضدّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة والضفّة الغربية، إنّما تكشف عن حالة التوحّش المخيفة التي لم يعد معها قادة هذا الكيان يشبعون من الدم، وعلى الجميع أن يعلم أنّ هذه الدماء المظلومة ستكون لعنةً عليهم وعلى أسيادهم وحلفائهم إلى يوم الدين، وهذه لن تُخيف الشعب الفلسطيني بل ستزيده قوة وعنادًا، ومشهد الحجارة الذي اعتاد عليه "الإسرائيلي" تبدّل إلى الرصاص والعبوات والعمليات الاستشهادية".



وخلال مجلس عزاء بمناسبة شهادة الإمام الرضا (ع)، أضاف الشيخ البغدادي "عندما تستمع إلى المسؤولين في الغرب وهم يُبدون قلقهم ممّا يجري على أرض فلسطين ويدعون للتهدئة فهذا في الحقيقة يكشف عن قلقهم على الكيان الذي لو تعرّض لاهتزازٍ حقيقي سيجرف معه كلّ المشروع الغربي في المنطقة".



وختم الشيخ كلامه: "ستبقى جبهات الإسناد تُشكّل رافعة أساسية لجبهة فلسطين سواءً من ناحية التخفيف عنها وإلحاق خسائر كبيرة بركائز أساسية في الكيان المؤقت، أو من جهة منعه من الاستفراد بالشعب الفلسطيني وجعل انتصارهم على القضية الفلسطينية أمرًا مستحيلًا".



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