هيئة الموانئ والملاحة البحرية تعلن عن غرق باخرة ايرانية في مياه الكويت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في توضيح لهذه الحادثة، اشار المدير العام للسلامة والحماية البحرية في هيئة الموانئ والملاحة البحرية "ناصر بسنده" الى ان عملية البحث والإنقاذ منذ اللحظات الأولى وبعد تلقي خبر الحادثة بعد ظهر يوم الأحد 1 ايلول/سبتمبر في إطار تبادل المعلومات والتعاون بين مركز عمليات البحث والإنقاذ البحري في إيران والكويت.

واضاف انه وبعد التنسيق اللازم بين مراكز البحث والإنقاذ البحري في البلدين، تمت في الكويت جهود ومشاورات مع ممثلي وزارة الخارجية لتسريع عملية إنقاذ طاقم الباخرة الذي يضم 6 افراد.

كما افاد بأن أفراد طاقم الباخرة التي غرقت هم 6 إيرانيين وهنود، وتم العثور على ثلاث جثث حتى الآن وسيتم تقديم معلومات إضافية لاحقا.

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