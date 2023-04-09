  1. الدولية
  2. آسيا والمحيط الهادئ
٠٩‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٢:٠٩ م

باخرة صينية تحمل 57 وحدة سكنية تصل مرفأ اللاذقية

باخرة صينية تحمل 57 وحدة سكنية تصل مرفأ اللاذقية

وصلت إلى مرفأ اللاذقية في سوريا اليوم الأحد الباخرة (ليدي ميا) والتي تحمل 57 وحدة سكنية مقدمة من جمهورية الصين الشعبية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب وكالة "سانا" تحمل الباخرة على متنها 57 وحدة سكنية بوزن 420 طنا للمتضررين من الزلزال.

وسارعت الصين إلى تقديم المساعدات ومد العون للحكومة السورية عقب تعرضها للزلزال المدمر الذي وقع في فبراير الماضي.

باخرة صينية محملة بـ57 وحدة سكنية تصل مرفأ اللاذقية (صور)

/انتهى/

رمز الخبر 1932135

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات