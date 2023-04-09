باخرة صينية تحمل 57 وحدة سكنية تصل مرفأ اللاذقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب وكالة "سانا" تحمل الباخرة على متنها 57 وحدة سكنية بوزن 420 طنا للمتضررين من الزلزال.

وسارعت الصين إلى تقديم المساعدات ومد العون للحكومة السورية عقب تعرضها للزلزال المدمر الذي وقع في فبراير الماضي.

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