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٠٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٣:٠٥ م

عشية ذكرى استشهاد الامام الرضا(ع)...دخول 200 ألف زائر الى مدينة مشهد سيرا على أقدامهم

عشية ذكرى استشهاد الامام الرضا(ع)...دخول 200 ألف زائر الى مدينة مشهد سيرا على أقدامهم

دخل خلال الايام الاخيرة وعشية ذكرى استشهاد الامام الرضا عليه السلام نحو 200 ألف زائر الى مدينة مشهد المقدسة سيرا على أقدامهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اعلنت جمعية الخدمة الى زوار الامام الرضا(ع) عن دخول 200 ألف زائر حتى الآن الى مدينة مشهد سيرا على اقدامهم لزيارة الامام الرضا عليه السلام في ذكرى استشهاده.

وأوضحت الجمعية: "حاليًا، هناك 70 ألف زائر سيرًا على الأقدام على الطرق المؤدية إلى مشهد، ومع نهاية هذه الليلة، سيصل أكثر من 30 ألفًا منهم إلى مشهد، وبالاضافة الى الزوار الذين دخلوا مشهد منذ الأيام السابقة، فقد يرتفع عدد الزوار الذين يدخلون مشهد إلى حوالي 200.000.

وأضافت: "هذا العام، من 72 مدينة في البلاد، استقبلنا زوارا سيرًا على الأقدام".

يذكر ان في كل عام، بالتزامن مع العشرة الاخيرة من شهر صفر وذكرى استشهاد الامام الرضا، يتجه مئات الآلاف من الزوار في انحاء البلاد سيرا على أقدامهم نحو مدينة مشهد لزيارة الامام الرضا عليه السلام.

/انتهى/

رمز الخبر 1948174

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