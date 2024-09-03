الخارجية الايرانية تستدعي سفير أستراليا لدى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقب نشر منشورة مسئية على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل السفارة الأسترالية في طهران، تم استدعاء سفير هذا البلد إلى وزارة الخارجية الإيرانية.

نشرت السفارة الأسترالية في طهران امس الاثنين منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي يروج للمثلية الجنسية.

واحتج رئيس الإدارة الإقليمية بوزارة الخارجية بشدة على تصرف السفارة الأسترالية بنشر هذا المحتوى المخالف للأعراف، وأدان بشدة هذا الإجراء وقال: "المحتوى الذي نشرته السفارة الأسترالية مسيء ومخالف للقوانين الإيرانية والعادات والثقافة الإسلامية، ومن الضروري التعويض بشكل مناسب وتجنب تكرار مثل هذه الحالات بشكل صارم".

وأكد: "بالإضافة إلى ذلك، فإن مثل هذا الإجراء من قبل السفارة يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية فيينا الدبلوماسية التي تحكم ان سلوك الممثلين السياسيين يجب ان تكون في احترام قوانين وأنظمة الحكومة المضيفة".

هذا وأكد السفير الأسترالي للخارجية الايرانية أن سفارة بلاده بالتأكيد لم تتعمد إهانة شعب وقيم المجتمع الإيراني، مضيفا ان إيران لم يتم ذكرها في هذه المنشورة.

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