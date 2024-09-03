وزيرا خارجية المكسيك والبوسنة والهرسك يهنئان عراقجي بانتصابه وزيرا لخارجية إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر وزيرا خارجية المكسيك والبوسنة والهرسك، أليسيا إيزابيل أدريانا بارسينا إيبارا، وإلميدين كاناكوفيتش، رسائل تهنئة لعراقجي على انتخابه وتعيينه وزيرا لخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقالت وزيرة خارجية المكسيك في رسالته، أثناء تهنئته للسيد عباس عراقجي: أود أن أنقل إلى فخامتكم رغبتي ورغبة الحكومة المكسيكية في مواصلة التعاون لتعزيز الحوارات السياسية والثنائية لصالح وتنمية المكسيك وإيران.

كما أكد وزير خارجية البوسنة والهرسك في رسالته أنه بدعم من وزير خارجية بلادنا الجديد، سيتم تعزيز العلاقات الودية بين إيران والبوسنة والهرسك لصالح البلدين.

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