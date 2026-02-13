وزير خارجية البوسنة والهرسك يهنئ بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي، هنأ وزير خارجية البوسنة والهرسك بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية واليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجاء في جزء من رسالة وزير خارجية البوسنة والهرسك ما يلي:

بالنيابة عني وعن وزارة خارجية البوسنة والهرسك، أتقدم بأحر التهاني وأطيب التمنيات لبلدكم وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمواصلة التقدم والازدهار.

ونحن على ثقة بأن العلاقات الودية بين البوسنة والهرسك والجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستمر في التطور بما يخدم مصالح شعبينا، ويعزز السلام والأمن والتعاون في العالم.