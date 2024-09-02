عراقجي: إيران تؤيد أي اتفاق يقبله الفلسطينيون وحماس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية البلغاري إيفان كوندوف هنأ السيد عباس عراقجي بتعيينه وزيرا لخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتمنى له النجاح في منصبه الجديد.

وفي إشارة إلى العلاقات الجيدة بين إيران وبلغاريا، أعلن إيفان كوندوف استعداد بلاده لدفع القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات الثنائية وزيادة توسيع العلاقات مع إيران.

كما هنأ عراقجي بتعيين السيد إيفان كوندوف وزيرا لخارجية بلغاريا مؤخرا، وأعرب عن رغبة طهران في مواصلة الحوارات السياسية وتوسيع التعاون مع هذا البلد، خاصة في المجال الاقتصادي.

كما أشار وزير خارجية بلادنا إلى الوضع الفوضوي في غزة والحاجة الماسة للفلسطينيين الذين يعيشون في هذا القطاع للمساعدات الإنسانية، وأضاف: إيران تدعم أي اتفاق يقبله الفلسطينيون وحماس لتحقيق وقف إطلاق النار وتوفير الأساس لإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة.

كما أجرى وزيرا خارجية إيران وبلغاريا مشاورات وتبادلا وجهات النظر حول بعض القضايا القنصلية في هذه المحادثة الهاتفية.

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