شاهد بالصور والفيديو...الإيرانيون يحيون ذكرى استشهاد الإمام الرضا (ع)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصبح مرقد الإمام الرضا (ع) في مشهد، عاصمة محافظة خراسان الرضوية الإيرانية، ملتقى للزوار الإيرانيين والدوليين على حد سواء، حيث يحيون ذكرى الأيام الأخيرة من شهر صفر وذكرى استشهاد الإمام الثامن لدى الشيعة، والتي وقعت في (30 صفر 1446 هـ).

استشهد الإمام الرضا (ع) بعد أن سمم طعامه الخليفة العباسي المأمون في ٣٠ شهر صفر عام 818 م.

ويزور مرقد الإمام الرضا (ع) في مشهد كل عام نحو 30 مليون زائر من إيران ودول أخرى، وخاصة العراق والبحرين ولبنان وباكستان.

وشارك في مراسم العزاء لهذا العام في مشهد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان وعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، ومن بينهم رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، وقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي.

كما توجه مئات الآلاف من الزوار من مختلف أنحاء إيران والدول المجاورة إلى مشهد سيرًا على الأقدام لحضور مواكب العزاء في المرقد المقدس حاملین أعلام فلسطين دعما للشعب الفلسطيني المظلوم امام غطرسة ووحشية الصهاينة.

هذا و بدأ منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الاربعاء مواكب العزاء في مدينة مشهد و المدن الايرانية الاخرى مراسم احياء ذكرى استشهاد الامام الرضا عليه السلام والتي نصور فيما يلي نبذة منها:

موكب عزاء الامام الرضا في مدينة مشهد:

يتبع...