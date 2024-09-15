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١٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٥١ ص

قاليباف: غزة اليوم هي معيار التمييز بين الإسلام الحقيقي والإسلام المسرحي والمنافق

قاليباف: غزة اليوم هي معيار التمييز بين الإسلام الحقيقي والإسلام المسرحي والمنافق

اعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني، محمد باقر قاليباف، غزة معيا التمييز بين الإسلام الحقيقي والإسلام المسرحي والمنافق مؤكدا ان الوحدة بين المسلمين يعني التضامن والاتفاف حول قضية فلسطين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قاليباف خلال جلسة علنية لمجلس الشورى الاسلامي(البرلمان الايراني) اليوم الأحد: "غزة اليوم هي عاصمة قلوب جميع المسلمين في العالم ومعيار التمييز بين الإسلام الحقيقي والإسلام المسرحي والمنافق".

كما ذكر أن الطموح الأساسي للسنة والشيعة وجميع الطوائف الإسلامية هو إنهاء أطول إبادة جماعية في تاريخ البشرية، وهي الإبادة الجماعية التي استمرت 80 عامًا ضد الشعب الفلسطيني على يد المجرمين الصهاينة المحترفين والظالين.

وقال رئيس البرلمان الايراني: "ان الوحدة بين المسلمين يعني التضامن والتفاف حول قضية فلسطين".

هذا ويشن الكيان الصهيوني حرب إبادة جماعية على غزة المحاصرة منذ 7 أكتوبر 2023، بعد أن نفذت حركة المقاومة الفلسطينية حماس عملية تاريخية ضد الكيان المحتل ردًا على فظائع النظام المتزايدة ضد الشعب الفلسطيني.

فرضت إسرائيل حصارًا كاملاً على المنطقة المكتظة بالسكان، وقطعت الوقود والكهرباء والغذاء والمياه عن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون هناك.

/انتهى/

رمز الخبر 1948509

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