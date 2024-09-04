المقاومة الإسلامية بالعراق تهاجم بالطيران المسيّر ميناء حيفا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها هاجمت "بالطيران المسيّر ميناء حيفا بأراضينا المحتلة".

وأضافت أن استهداف ميناء حيفا "يأتي نصرة لغزة، وردا على مجازر الكيان الغاصب بحق الفلسطينيين".



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