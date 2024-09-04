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٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١:٢٨ م

المقاومة الإسلامية بالعراق تهاجم بالطيران المسيّر ميناء حيفا

المقاومة الإسلامية بالعراق تهاجم بالطيران المسيّر ميناء حيفا

استهدفت المقاومة الإسلامیة بالعراق میناء حیفا في الاراضي الفلسطينية المحتلة بالطيران المسير.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها هاجمت "بالطيران المسيّر ميناء حيفا بأراضينا المحتلة".

وأضافت أن استهداف ميناء حيفا "يأتي نصرة لغزة، وردا على مجازر الكيان الغاصب بحق الفلسطينيين".

/انتهى/

رمز الخبر 1948206

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