بارالمبیاد باريس2024.. ايران تسجل رقما قياسيا وتحرز الميدالية الذهبية الثالثة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ضمن فعاليات دورة الالعاب البارالمبية 2024 في باريس بيومها الـ7، سجل اللاعب الايراني سعيد افروز رقما قياسيا ونال الميدالية الذهبية في مسابقات رمي الرمح فئة F34 ، وذلك بعد ان واجه 7 رياضيين من الصين وكولومبيا (لاعبين اثنين) والمغرب والبرازيل والصين والعراق.



وخلال هذه المنافسات قدم اللاعب الايراني اداء مذهلا في رمياته الثلاث الأولى محطما بذلك الارقام القياسية العالمية والبارالمبية ثلاث مرات،بأرقام قياسية بلغت 40.18 و 40.67 و 41.16 مترا.



واختتم المنافسات بتقلد الميدالية الذهبية و بتسجيله رقما قياسيا بلغ 41.16 مترا .



كما حصل لاعبين من كولومبيا على ميداليات فضية وبرونزية بتسجيلهم 39.04 و 37.17 متر.



وبذلك تمكن اللاعب الايراني سعيد افروز من حصد ميدالية ذهبية ثالثة للبعثة الرياضية الايرانية بدورة الالعاب البارالمبية 2024 في باريس.



يشار الى ان افروز تمكن من تحطيم الرقم القياسي العالمي في منافسات رمي الرمح فئة F34 ببطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة في باريس 2023 بعدما ان سجل 40.27 مترا في هذه المنافسات.



/انتهى/