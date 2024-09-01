بارالمبياد باريس 2024...كم عدد الميداليات التي فازت بها إيران حتى الآن؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تتنافس قافلة إيران الرياضة التى تضم 66 رياضيًا مع الدول الاخرى في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024. حيث تحتل الآن المركز 21 في القائمة بميدالية ذهبية و4 فضيات و2 برونزيتين. وإجمالي عدد الميداليات التي فازت بها إيران حتى الآن هو 7.

إليكم الميداليات التي فازت بها إيران حتى الآن في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

الميدالية الذهبية

ساره جوانمردي – مسدس هوائي 10 متر صنف SH1

الميدالية الفضية

ظفر ذاكر - رمي الثق في فئة F55

برستو حبيبي - رمي المطرقة

زهرا رحيمي - التايكوندو

فاطمة همتي- القوس والنشاب

الميدالية البرونزية

علي رضا بخت - التايكوندو

حامد حق شناس - التايكوندو

وتستمر دورة الألعاب البارالمبية 2024، التي انطلقت في 28 أغسطس/آب، حتى 8 سبتمبر/أيلول.

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