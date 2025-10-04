لاعب ايراني من ذوي الاحتياجات الخاصة يفوز بذهبية في بطولة العالم لالعاب القوى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في اليوم الثامن من منافسات البطولة، واجه خسروي منافسيه في فئة F57، وسجّل رقمًا قياسيًا بواقع 16.60 مترًا، محطمًا رقمه القياسي العالمي السابق، ليحصد الميدالية الذهبية ولقب البطولة.

كما حصلت الفتاة هاجر صفرزاده، لاعبة المنتخب الايراني، على المركز الأول في المجموعة الثانية لسباق 200 متر فئة T12، بعد أن سجلت رقما قياسيا وقدره 24.97 ثانية، مما أهلها للمشاركة في الدور نصف النهائي.

أما مهران نكويي‌ مجد، ممثل إيران الآخر في مسابقة رمي الكرة الحديدية، فلم يشارك في التصفيات اليوم نظرًا لامتلاكه رقماً قياسياً مرتفعاً، وبناءً على قرار اللجنة المنظمة، سيتنافس مباشرة في النهائي غدًا ضد خصومه.

ومع فوز ياسين خسروي بالميدالية الذهبية، فقد ارتفع حصاد البعثة الرياضة الايرانية من هذه البطولة إلى 13 ميدالية، على الشكل التالي :

- 7 ميداليات ذهبية، أحرزها كل من أميرحسين علي‌بور، إلهام صالحي، سعيد أفروز، حسن باجلوند، علي أصغر جوانمردي، علي بازيار وياسين خسروي،

- ميداليتان فضيتان، من نصيب مهدي أولاد وهاجر صفرزاده،

- 4 ميداليات برونزية، حاز عليها كل من : أمان‌الله پاپي، إلهام صالحي، زينب مرادي وعرفان بندري.

وتقام بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة - عام 2025 في العاصمة الهندية نيودلهي.

هذه البطولة انطلقت في 26 سبتمبر 2025 وتستمر حتى 5 أكتوبر 2025، بمشاركة أكثر من 1000 من نخبة الرياضيين ذوي الإعاقة الذين يمثلون مختلف دول العالم.